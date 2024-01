Back to Black: Δείτε τo πρώτο teaser trailer της ταινίας που είναι αφιερωμένη στην Amy Winehouse

Κλείσιμο

H Marisa Abela μεταμορφώνεται στην εκλιπούσα τραγουδίστρια Amy Winehouse για την επερχόμενη ταινία Back to Black.Στο πρώτο teaser trailer για τη βιογραφική ταινία που σκηνοθέτησε η Sam Taylor-Johnson (Fifty Shades of Grey), η πρωταγωνίστρια της Industry Abela ενσαρκώνει την Winehouse, η οποία πέθανε στις 23 Ιουλίου 2011, σε ηλικία 27 ετών από δηλητηρίαση από αλκοόλ.Με διάρκεια λίγο πάνω από ένα λεπτό, το κλιπ προσφέρει σύντομες ματιές στην επιτυχία και τους αγώνες της Winehouse, καθώς από άγνωστη τραγουδίστρια έγινε το μουσικό είδωλο που γνωρίζει ο κόσμος. Το κλιπ έχει μουσική επένδυση από τη δυναμική μπαλάντα της Winehouse “Back to Black”, η οποία ενέπνευσε το όνομα της ταινίας.Το τρέιλερ καλύπτει, επίσης, την πιο προσωπική ζωή της Winehouse, συμπεριλαμβανομένου του ειδυλλίου της με τον Blake Fielder-Civil (τον οποίο υποδύεται ο ηθοποιός του Skins Jack O’Connell) και τη στενή σχέση της με τη μητέρα της Janis Winehouse (την οποία υποδύεται η Lesley Manville, του The Crown).