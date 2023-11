Στο Marie Claire Δεκεμβρίου που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το Θέμα

Συναντάμε την Josephine Skriver, το σούπερ μοντέλο από τη Δανία που φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το ελληνικό Marie Claire.Ενώ με έμπνευση από τα 80ς, οι πέρλες και οι φλατ γόβες μας επιστρέφουν στην ποπ αθωότητα της εποχής.Ο τελευταίος μήνας της χρονιάς μας κάνει πάντα χαρούμενες και έτοιμες για πάρτι όλη μέρα.Όμως ο Δεκέμβριος είναι και κατεξοχήν ο μήνας για θεατρικές βραδιές και άλλες εξορμήσεις:Ο Bασίλης Χαραλαμπόπουλος, λίγο πριν την πρεμιέρα του Underground, υπογραμμίζει τη σημασία του να γεμίζεις τη ζωή των συνανθρώπων σου με φως.Την ίδια στιγμή που η Ελένη Ουζουνίδου με την ήρεμη δύναμη που εκπέμπει, αποδεικνύει περίτρανα πόσο τυχεροί είναι όσοι λατρεύουν τη δουλειά τους.Ο Βασίλης Λούρας, δημιουργός του ντοκιμαντέρ «Μαίρη, Μαριάνα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας», μας μιλά με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα, στις 2 Δεκεμβρίου, ημερομηνία γέννησης της Ελληνίδας ντίβας.Η καινούργια ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, Lee, είναι μία βιογραφία της ατρόμητης Αμερικανίδας φωτογράφου Λι Μίλερ, που κατέγραψε με τη φωτογραφική της κάμερα μερικές από τις πιο καθοριστικές στιγμές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.Εδώ στο Marie Claire Greece, δεν μπορεί να μείνουμε αμέτοχοι ή σιωπηλοί όταν γύρω μας συμβαίνει ένας πόλεμος.Αναζητήσαμε τις γυναίκες που ρισκάρουν τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή τους για την ειρήνη, τις Παλαιστίνιες και Ισραηλινές ακτιβίστριες των γυναικείων οργανώσεων Women of Wage Peace και Women of the Sun, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ελευθερία στην περιοχή της Γάζας.Συνομιλήσαμε με τη Μαριάννα Σπρινγκ του BBC, που ασχολείται αποκλειστικά με την επαλήθευση ειδήσεων και την πάταξη της παραπληροφόρησης στα social media για να έρθουμε πιο κοντά στην αλήθεια όσων συμβαίνουν.Εντωμεταξύ, στην Ελλάδα, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη και η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Maria Clara Martin μας εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν τη ζωή των προσφύγων στην Ελλάδα και τη σημασία της συμμετοχής τους στην ελληνική παιδεία.Τέλος, γιορτές χωρίς έξτρα φροντίδα ομορφιάς δεν γίνονται!Αντιμετωπίζουμε σωστά τα πιο συνηθισμένα προβλήματα για υγιή και λαμπερά μαλλιά.Δοκιμάζουμε look που μας θυμίζουν ότι το μακιγιάζ πρέπει να είναι συνώνυμο της ελευθερίας.Marie Claire, ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες, είναι εδώ!