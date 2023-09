Το beauty trick από το Giorgio Armani Privé fashion show που χαρίζει φως στο βλέμμα

Με αφορμή το 80ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο Giorgio Armani επέστρεψε στη Βενετία για να παρουσιάσει ακόμα ένα «One Night Only» event. To One Night Only Venezia ξεκίνησε με ένα Giorgio Armani Privé fashion show στην Arsenale, τον εμβληματικό χώρο που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της πόλης.Μία επιλογή από δημιουργίες Υψηλής Ραπτικής παρουσιάστηκε με φόντο ένα επιβλητικό σκηνικό, που είχε δημιουργηθεί στο Tese delle Nappe, και περιλάμβανε μεταξύ άλλων και φορέματα εμπνευσμένα από τη Βενετία. Ο οίκος Armani beauty είναι ο βασικός χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, La Biennale di Venezia, από το 2018. Τα beauty looks της πασαρέλας επιμελήθηκε η makeup artist Hiromi Ueda.