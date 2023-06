Το τρικ της Selena Gomez για τέλειες γυαλάδες στην επιδερμίδα

ΗSelena Gomez είναι μία από τις διάσημες που ξεχωρίζουμε για πολλούς λόγους: πρωταγωνιστεί σε μία από τις αγαπημένες μας σειρές (βλ. Only Murders in the Building), μιλάει ανοιχτά για θέματα ψυχικής υγείας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο δημοφιλή brand ομορφιάς, με κάθε προϊόν που φέρει την υπογραφή της να γίνεται sold out.Η ίδια, πολλές φορές, μοιράζεται τρόπους να χρησιμοποιήσουμε τα προϊόντα της, αλλά και διάφορα τρικ για το μακιγιάζ.