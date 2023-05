Στο νέο Marie Claire Ιουνίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Στο νέο Marie Claire Ιουνίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘέμαΕνα τεύχος για όσα μας κάνουν να νιώθουμε καλύτεραΥποδεχόμαστε το καλοκαίρι με καλή διάθεση και ένα από τα πιο πρόσχαρα πρόσωπα της ποπ κουλτούρας και του θεάματος στο εξώφυλλο. Γνώριμη σε όσες ενηλικιωνόσασταν τη δεκαετία του 2000, πολυαγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Αμερικανίδα σταρ Χίλαρι Νταφ φωτογραφήθηκε αποκλειστικά για το Marie Claire Greece και μίλησε για την καριέρα, τη μητρότητα και την τελευταία της τηλεοπτική επιτυχία, το How I Met Your Father.Το κυνήγι για τα ωραιότερα αξεσουάρ ξεκίνησε. Θα είναι από δέρμα ή στο χρώμα της άμμου και θα οδηγούν κατευθείαν στην πιο κοσμοπολίτικη παραλία.Πληθωρικά κοσμήματα, αυτή είναι η τάση που θα δούμε παντού γύρω μας φέτος.

On Vacation! Φύγαμε ήδη όλες για τα νησιά, έστω και νοερά, με ψυχεδελικά μοτίβα, tie dye υφάσματα και καλοκαιρινά χρώματα. Πρωταγωνίστρια στη δική μας φαντασίωση, η Κέρκυρα.Ημερολόγια καλοκαιριού: Το Μαρακές είναι το μέρος όπου οι στυλιστικές επιλογές μπορούν να λάμψουν σε όλο τους το μεγαλείο με εξωτικά μοτίβα και λεπτεπίλεπτα υφάσματα σε κινηματογραφικά σκηνικά στο μεταίχμιο του αστικού και του άγριου τοπίου.Γραφικά μοτίβα, τζιν, κρόσσια και μεταλλικές λεπτομέρειες. Σκέφτεστε τα 70s; Κι εμείς, κάθε χρόνο τέτοια εποχή.Ρομαντικά vichy καρό, αέρινα ριγέ, μποέμ κροσέ, έντονα χρώματα, στράπλες τοπ, μίνι φούστες. Ναι, όλοι οι ωραιότεροι συνδυασμοί είναι σε αυτό το editorial.Τα πιο φρέσκα πρόσωπα του Ιουνίου χρειάζονται αντηλιακή προστασία και φωτεινό μακιγιάζ.Στολίδια στα μαλλιά: Μην φοβάστε να τα χρησιμοποιήσετε πρωί βράδυ.Κάθε μήνα το Marie Claire αναζητά τις γυναίκες που έχουν πραγματικά κάτι να πουν. Ανάμεσά τους σε αυτό το τεύχοςΗ Έρση Σωτηροπούλου, μια γυναίκα που γράφει, μια συγγραφέας που ταξιδεύει, μία προσωπικότητα που γοητεύει και συναρπάζει. Μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη ζωή και τη δημιουργικότητα, τη χώρα μας και την μεταπανδημική συναισθηματική μας κατάσταση με αφορμή το τελευταίο της βιβλίο.Kid Moxie: Το πολυτάλαντο κορίτσι που διεκδικεί τα όνειρά του στο Λος Άντζελες και μας συγκινεί με τη μουσική και τις γενναίες διασκευές της, όπως το Big in Japan με το οποίο την μάθαμε και το Creep που αγαπήσαμε από το “Μαέστρο” του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.Lena Headey: Η πρωταγωνίστρια του «Game Of Thrones» μιλάει αποκλειστικά στο ελληνικό Marie Claire για τη μεταμόρφωσή της σε νοικοκυρά σε απόγνωση στη νέα σειρά «White House Plumbers».Marie Claire, ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες είναι εδώ