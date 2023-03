H Σαρλότ Κασιράγκι εμπνέεται από τη γιαγιά της, Γκρέις Κέλι για την εμφάνισή της στο Ball of the Rose

Η Charlotte Casiraghi δεν γνωρίζει μόνο φιλοσοφία, λογοτεχνία και, προφανώς, μόδα (θεωρείται μια από τις πιο καλοντυμένες γυναίκες στον κόσμο). Η μεγαλύτερη κόρη της Καρολίνα του Μονακό κατανοεί επίσης πρωτόκολλο και συναισθήματα, γι’ αυτό και για δεύτερη συνεχή χρονιά, εκμεταλλεύτηκε τον εορτασμό του πάντα υποβλητικού Ball of the Rose για να αποτίσει φόρο τιμής μέσα από το look της στη γιαγιά της, Grace Kelly. Σε αυτήν την περίπτωση, το αφιέρωμα του στυλ έγινε μέσα από ένα από τα αξεσουάρ που η γιαγιά της έκανε το σήμα κατατεθέν της από την αρχή ως μια ηθοποιός στο Χόλιγουντ: τα μακριά λευκά γάντια.



