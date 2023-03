Η Ολίβια Γουάιλντ φόρεσε τη ντένιμ σιλουέτα που θα κυριαρχήσει την άνοιξη του 2023

Κλείσιμο

Μια Αμερικανίδα στο Παρίσι. Η Olivia Wilde ταξίδεψε στην Πόλη του Φωτός για να παρακολουθήσει live το F/W 23-24 σόου του οίκου Saint Laurent. Ακριβώς όπως η Emily (από την πασίγνωστη πλέον σειρά του Netflix “Emily in Paris”) και η Carrie Bradshaw στην τελευταία σεζόν της σειράς “Sex and the City”, έτσι και η ηθοποιός και σκηνοθέτις άφησε για λίγο πίσω τις τολμηρές ενδυματολογικές επιλογές του Μεγάλου Μήλου και υιοθέτησε το κομψό και ανεπιτήδευτο στυλ των Παριζιάνων.