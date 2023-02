Οι εμφανίσεις της Κιάρα Φεράνι που αποτέλεσαν ένα ισχυρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών

Κλείσιμο

Tέσσερις εμφανίσεις που έγραψαν ιστορία. Η Chiara Ferragni ήταν μία από τους οικοδεσπότες του μουσικού φεστιβάλ Σανρεμό, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην ομώνυμη πόλη της Ιταλίας και κρίνει ποιο ιταλικό τραγούδι θα διαγωνιστεί στη Eurovision. Eίναι επίσης το φεστιβάλ το οποίο έδωσε την έμπνευση για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού. Σε συνεργασία με την καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Dior, Maria Grazia Chiuri, η Ιταλίδα επιχειρηματίας και influencer έθιξε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: τη γυναικεία ενδυνάμωση και την καταδίκη της βίας κατά των γυναικών. Κάθε της λουκ αποτέλεσε μια ηχηρή δήλωση. Η Maria Grazia Chiuri είναι μια σχεδιάστρια που επαναφέρει στο προσκήνιο διαρκώς το ζήτημα της γυναικείας χειραφέτησης μέσα από τις συλλογές της για τον γαλλικό οίκο. Είναι η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στο τιμόνι του οίκου το 2016, ύστερα από 69 χρόνια ανδροκρατίας. Τα μπλουζάκια «We Should All Be Feminist», εμπνευσμένα από την πολιτική έκθεση της Chimamanda Ngozi Adichie, από το ντεμπούτο της Chiuri, Άνοιξη/Καλοκαίρι 2017, έχουν γραφτεί στην ιστορία της μόδας.