Η Μπρουκ Σιλντς με total ροζ σύνολο στην αγκαλιά του Ντάνιελ Κρεγκ

Η Brooke Shields δεν φοβάται να πάρει στιλιστικά ρίσκα και η τελευταία της εμφάνιση στo ετήσιο γκαλά του National Board of Review στη Νέα Υόρκη το επιβεβαίωσε. Η ηθοποιός, μοντέλο και ceo της startup γυναικείας ενδυνάμωσης, Beggining is now, που μίλησε για τη σημασία του να βάζεις νέους στόχους μετά τα 50 και για όσα αγάπησε στην Ελλάδα στην διευθύντρια του ελληνικού Marie Claire, Γαλάτεια Λασκαράκη, για το τεύχος Ιανουαρίου, αγκάλιασε το κίνημα Barbiecore από την κορυφή μέχρι τα νύχια.