Το φόρεμα που φόρεσε η Κάρι Μπράντσο όταν έπεσε στη λίμνη του Σέντραλ Παρκ αγκαλιά με τον Mr. Big είναι πάλι στη μόδα

Πολλοί πίστεψαν ότι η Y2K μόδα πέθανε μαζί με το τέλος της δεκαετίας των 00s, όμως αποδείχθηκαν λάθος. Τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια, οι baguette τσάντες, τα πολύχρωμα κοκαλάκια στα μαλλιά, τα γυαλιά μάσκα που δεν αποχωριζόταν λεπτό η Paris Hilton και τα κοντά φανελάκια είναι πάλι εδώ. Μαζί τους έχουν επιστρέψει και τα ρομαντικά φορέματα με τα βολάν. Ένα must-have κομμάτι για τα πάρτι και τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, σύμφωνα με τα style icon των αρχών της χιλιετίας. Σας θυμίζουν κάτι; Ένα τέτοιο φόρεμα φορούσε η Carrie Bradsahw στην τρίτη σεζόν του “Sex and the City” τη μέρα που έπεσε στη λίμνη του Central Park παρέα με τον Mr. Big. Αμέσως μετά την προβολή του επεισοδίου, το ρομαντικό παστέλ ροζ φόρεμα από την Resort 2001 συλλογή του Richard Tyler συγκέντρωσε πολλές θαυμάστριες και έγινε γρήγορα sold out.