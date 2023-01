Αυτό είναι το αγαπημένο άρωμα της Sydney Sweeney

Κλείσιμο

Οοίκος Giorgio Armani beauty ανακοινώνει την Αμερικανίδα ηθοποιό και παραγωγό Sydney Sweeney ως νέο πρόσωπο των αρωμάτων My Way, η οποία πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του αρώματος My Way Parfum.«Όταν επιλέγω ένα νέο πρόσωπο, μου αρέσει να παρατηρώ την προσωπικότητά του, καθώς είναι κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να επικοινωνηθεί ένα μήνυμα. Η ενέργεια και η φρέσκια ματιά της Sydney Sweeney, που φαίνεται από το πηγαίο χαμόγελό της, μού τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον. Διαθέτει αποφασιστικότητα και ταλέντο και είναι μία από τις πιο εύπλαστες νεαρές ηθοποιούς του σήμερα, ενώ έχει μια ενέργεια που μαγνητίζει. Αυτά της τα χαρακτηριστικά την καθιστούν το ιδανικό πρόσωπο για να ενσαρκώσει το πνεύμα και το μήνυμα του My Way: μία ελεύθερη και ταυτόχρονα βαθιά ιδέα της θηλυκότητας», είπε ο Giorgio Armani.