The French Wave: Ο πιο cool τρόπος για να κάνετε κυματισμούς στα μαλλιά σας το 2023

Εκτός από το μοναδικό, ανεπιτήδευτο στιλ τους, οι Γαλλίδες έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στις παγκόσμιες τάσεις και χάρη στον τρόπο που βλέπουν την ομορφιά. Εστιάζουν στην περιποίηση της επιδερμίδας τους, εφαρμόζουν ελάχιστο μακιγιάζ που αναδεικνύει και δεν αλλάζει τα χαρακτηριστικά τους και τους αρέσει τα μαλλιά τους να μην δείχνουν υπερβολικά στιλιζαρισμένα.Κάπως έτσι κατάφερε το French bob και οι αφέλειες να είναι από τις μεγαλύτερες τάσεις των τελευταίων ετών, με τις περισσότερες από εμάς να προσπαθούμε να αποκτήσουμε αυτή τη je ne sais quoi αύρα των Γαλλίδων μέσα από το κούρεμά μας.Φυσικά, εξίσου σημαντικός για το τελικό αποτέλεσμα είναι ο τρόπος που επιλέγουμε να χτενίσουμε τα μαλλιά μας. Οι σφιχτές, στιλιζαρισμένες και έντονες μπούκλες είναι big no no αν θέλετε να δείχνετε σαν να μην περάσατε ώρες μπροστά στον καθρέφτη και προτιμάτε ένα πιο cool look.