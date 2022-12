Η Hailey Bieber με το πιο εύκολο αλλά εντυπωσιακό beauty look για την εορταστική σεζόν

Κλείσιμο

When in doubt, wear red! Αυτό φαίνεται πως σκέφτηκε η Hailey Bieber όταν έκανε την παρακάτω εορταστική εμφάνιση, αναρτώντας στη συνέχεια φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram.Επιλέγοντας να φορέσει ένα μίνι μαύρο φόρεμα με λευκές λεπτομέρειες, μαύρες μπότες και μία λευκή γούνα, η Hailey κράτησε μία κόκκινη τσάντα, την οποία συνδύασε με το beauty look της για ένα matchy matchy αποτέλεσμα.