Η Σάρα Τζάσικα Πάρκερ δεν σταματάει να φοράει αυτές τις μπλε σουέτ μπότες

Όλα δείχνουν ότι η Sarah Jessica Parker περνάει υπέροχα στα γυρίσματα του δεύτερου μέρους του And Just Like That. Τις τελευταίες μέρες, η ηθοποιός που ενσαρκώνει την Carrie Bradshaw έχει εμφανιστεί με ρούχα που συνοψίζουν τις τάσεις που θα δούμε, τόσο αυτή τη σεζόν όσο και σε αυτές που έρχονται το 2023. Η αλήθεια είναι ότι αν πρόκειται για αναζήτηση έμπνευσης, η ηθοποιός αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή. Και για αυτό το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2022, έχει ήδη υποδείξει πώς ένα από τα στυλ-κλειδιά είναι οι ψηλές σουέτ μπότες.

Με ένα πολύχρωμο σετ και εφαρμόζοντας την αρχή του να συνδυάζει κανείς κομμάτια σε διαφορετικά μοτίβα και αποχρώσεις, η Sarah Jessica Parker φόρεσε τις μπλε μπότες τις οποίες, μέρες αργότερα, φόρεσε με μια ολόσωμη φόρμα του ίδιου χρώματος. Ωστόσο, αυτή τη φορά εφάρμοσε ένα στυλιστικό κόλπο που θα είναι πολύ χρήσιμο για τον χειμώνα.



