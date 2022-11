Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φόρεσε μια vintage δαντελένια ολόσωμη φόρμα με πανύψηλες peep-toe πλατφόρμες

Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στον χειμώνα και η Sarah Jessica Parker μας έχει ήδη βάλει σε σκέψεις για την άνοιξη που μας περιμένει το 2023. Και το να βλέπει κανείς τα επόμενα outfit που θα φορέσει στο δεύτερο μέρος του And Just Like That έχει γίνει μια σχεδόν εθιστική δραστηριότητα, αφού τα γυρίσματα της σειράς γίνονται στους δρόμους της Νέας Υόρκης και οι φωτογράφοι που περιφέρονται στην περιοχή δεν μπορούν να σταματήσουν να ακολουθούν τα βήματά της. Και ούτε εμείς.



Αφού είδαμε τη Sarah Jessica Parker να φορά ξανά το νυφικό της Vivienne Westwood με το οποίο η Carrie Bradshaw δεν παντρεύτηκε τον Mr Big, τώρα ήρθε η στιγμή να μας δείξει με τη λευκή ολόσωμη φόρμα της ότι το boho trend θα συνεχίσει να είναι δημοφιλές και του χρόνου.



