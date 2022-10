Οι μπότες της Βικτόρια Μπέκαμ πηγαίνουν την τάση της διαφάνειας σε άλλο επίπεδο

Όταν βλέπεις ένα καλό outfit δύο φορές, είναι σαν να τo βλέπεις για πρώτη φορά. Για παράδειγμα το σύνολο της Victoria Beckham με το μεταξένιο μπλε φόρεμά και τις αστραφτερές sock-boots. Η Beckham φόρεσε ένα look μοντέρνας Σταχτοπούτας για μια εμφάνιση στην εκπομπή του Andy Cohen, Watch What Happens Live στις 12 Οκτωβρίου, οπότε είχαν κυκλοφορήσει ήδη κάποιες εικόνες από τη λαμπερή της εμφάνιση. Το επεισόδιο προβλήθηκε χθες το βράδυ, γι’ αυτό η Beckham δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram της όπου πόζαρε στο μπλε χαλί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, εντός και εκτός πλατό με τον Cohen και την συμπρωταγωνίστριά της Ann Hathaway.





Το γαλάζιο μίντι φόρεμά της, που προέρχεται από την ομώνυμη Resort 2023 συλλογή της, είχε μακριά μανίκια, μια ασύμμετρη λαιμόκοψη και ένα μακρύ, λεπτό μαντήλι ενσωματωμένο στο πλάι του. Για να ολοκληρώσει το look η Beckham φόρεσε ένα ζευγάρι στενές, αστραφτερές μπότες στιλέτο που ήταν αρκετά διαφανείς για να αποκαλύπτουν τα δάχτυλα των ποδιών της.



