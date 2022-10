Άλλο ένα sneak peak στα ρούχα της Κάρι από την 2η σεζόν του “And Just Like That…”

Η

δεύτερη σεζόν του And Just Like That… αποδεικνύεται ήδη το δώρο μόδας που όλοι περιμέναμε. Η πρώτη εμφάνιση από το σετ ήρθε περίπου πριν από ένα μήνα και από τότε, πιθανότατα έχετε δει τουλάχιστον μία από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της

(γνωστή και ως Carrie Bradshaw). Τα highlights περιλαμβάνουν μια ποικιλία





Η μίντι φούστα της είχε ένα peek-a-boo σκίσιμο και έμοιαζε με το αγαπημένο αξεσουάρ όλων των εποχών της Carrie Bradshaw: τη διακοσμημένη με παγιέτες τσάντα Baguette από τη Fendi.



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

και ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σατέν γόβες σε έντονη ροζ απόχρωση. Και τώρα η Parker εντοπίστηκε με μια μωβ φούστα με παγιέτες ενώ έκανε το μεσημεριανό της διάλειμμα στο πλατό.Η μίντι φούστα της είχε ένα peek-a-boo σκίσιμο και έμοιαζε με το αγαπημένο αξεσουάρ όλων των εποχών της Carrie Bradshaw: τη διακοσμημένη με παγιέτες τσάντα Baguette από τη Fendi.

Κλείσιμο

Sarah Jessica Parkerαπό τολμηρά αξεσουάρ