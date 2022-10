H αγάπη της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για τα ροζ παπούτσια συνεχίζεται

Τ

ο καστ του And Just Like That… γυρίζει την σεζόν 2, οπότε βρισκόμαστε σε αναμονή πολλών ξεχωριστών ενδυματολογικών στιγμών. Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα έχουν αρχίσει ήδη να κυκλοφορούν, προσφέροντας μια κλεφτή ματιά στα outfit των επερχόμενων επεισοδίων του reboot του Sex and the City.



Τα πιο πρόσφατα πλάνα από το πλατό του And Just Like That… περιλάμβαναν ένα ζευγάρι ροζ σατέν γόβες φορεμένες από τη





(γνωστή και ως Carrie Bradshaw). Η ηθοποιός φορούσε την κλασική σιλουέτα I Love Vivier του Roger Vivier που διαθέτει ένα μοναδικό σχέδιο, που θυμίζει την κορυφή μιας καρδιάς – ενα χαρακτηριστικό στυλ για τον creative director του οίκου, Gherardo Felloni.

Sarah Jessica Parker