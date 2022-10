Η Βικτόρια Μπέκαμ ετοιμάζεται για βραδινή έξοδο τραγουδώντας Mαντόνα

Κλείσιμο

Η Victoria Beckham θύμισε στους οπαδούς της το ταλέντο της στο τραγούδι την Παρασκευή καθώς ετοιμαζόταν για μια βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη. Η σχεδιάστρια μόδας ήταν περιτριγυρισμένη από την «glam ομάδα» της η οποία ετοίμαζε τα μαλλιά και το μακιγιάζ της, τραγουδώντας την επιτυχία της Madonna, “In the Groove”. Και δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τους 30,3 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, το πρώην Spice Girl χόρευε και τραγουδούσε όσο έγραφε: “This is how we do glam”.Ντυμένη με μια λευκή ρόμπα με μαύρες λεπτομέρειες, η Victoria ήταν καθισμένη μπροστά σε έναν καθρέφτη καθώς ο κομμωτής Ken Paves και η makeup artist Wendy Rowe έκαναν τα μαγικά τους. Οι οπαδοί της ενθουσιάστηκαν ακούγοντας ξανά τη φωνής της, με πολλούς από αυτούς να της ζητούν να επιστρέψει ξανά στη μουσική.