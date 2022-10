Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί

Κλείσιμο

Fashion calling from a galaxy far away: αξεσουάρ που θα φορούσε η Barbarella, σε εντυπωσιακά χρώματαΑνοίγουμε το κεφάλαιο MetaFashion: η μόδα στον κόσμο των NFTs. Τι σημαίνει η αγορά εικονικών ρούχων και σε ποιους απευθύνεται;Φωτογραφίζουμε τα ρούχα του σήμερα, με οversized όγκους και tech υφάσµατα, σε ένα χώρο του αύριο.Το μέλλον αγαπά τις γεωμετρικές γραμμές, τις μονοχρωμίες, τα έντονα χρώµατα και τα αθλητικά κοψίµατα.Αυτό το μήνα που κάνουμε focus στην εικονική πραγματικότητα. Βρήκαμε τις κατάλληλες γυναίκες για να μας ξεναγήσουν σε αυτήν.Στους κόσμους της τέχνης οδηγός μας είναι η διευθύντρια Πολιτισµού του Ιδρύµατος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, που µας εξηγεί ότι το metaverse ανήκει στους καλλιτέχνες.Στους κόσμους του gaming, η Rhianna Pratchett, βραβευμένη σεναριογράφος παιχνιδιών όπως το Tomb Raider, παραδέχεται πως με την παρουσία της εκεί, ανοίγει το δρόµο για το διαφορετικό.Για το μακιγιάζ του πρώτου μήνα του χειμώνα διαλέγουμε γκλίτερ, µπλε σκιές και κόκκινα κραγιόν.Στο μεγάλο αφιέρωμα MAISON υποδεχόμαστε ένα νέο εκλεκτικισµό ανοίγοντας τις πόρτες του σπιτιού µας στο µέλλον.Marie Claire ΝοεμβρίουΌ,τι έχει σημασία για τις γυναίκες