Σκέφτεστε να κάνετε αφέλειες; Εδώ θα βρείτε την έμπνευση που ψάχνατε πριν κλείσετε ραντεβού στο κομμωτήριο

Χαζεύετε συνέχεια φωτογραφίες στο pinterest με αφέλειες; Δοκιμάζετε στον καθρέπτη αν θα σας πήγαιναν; Μην το σκέφτεστε άλλο, ήρθε η στιγμή να τολμήσετε αυτό το κούρεμα και να κλείσετε ραντεβού στο κομμωτήριο.Αν δεν έχετε κάνει ποτέ ξανά αφέλειες, καταλαβαίνουμε τον προβληματισμό σας. «Θα είναι βολικές; Θα μου πηγαίνουν;» αναρωτιέστε και δεν έχετε άδικο. Εδώ όμως έρχεται ο επαγγελματίας για να σας βοηθήσει, αφού υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη και στιλ αφέλειας που μπορείτε να κάνετε. Μακριές, κοντές, curtain, σε σγουρά ή ίσια μαλλιά, οι αφέλειες ταιριάζουν σε όλες τις γυναίκες, αρκεί να βρεθεί το κατάλληλο στιλ και να γίνει σωστά το κούρεμα (με λίγα λόγια do not try this at home).Παρακάτω συγκεντρώσαμε όλα τα στιλ αφέλειας που είδαμε στα catwalks των εβδομάδων μόδας για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2022 ώστε να πάρετε έμπνευση. Επιλέξτε το δικό σας αγαπημένο και τολμήστε την αλλαγή που θα ανανεώσει την εμφάνισή σας.