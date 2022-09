Η Meghan Markle με λευκό αμάνικο τοπ και το παντελόνι της σεζόν

Aφού εκφώνησε την κεντρική ομιλία στη σύνοδο κορυφής One Young World με ένα κόκκινο σύνολο από τη βιώσιμη μάρκα Another Tomorrow, η Meghan Markle επέστρεψε στα κομψά της ουδέτερα χρώματα για να συνοδεύσει τον Πρίγκιπα Harry στους Αγώνες Invictus στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Η προτίμηση της Δούκισσας του Sussex για τα κομψά πολυτελή brands όπως τα The Row, Khaite και Loro Piana είναι εμφανής από τότε που εκείνη και η οικογένειά της μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα επίσημα Givenchy παλτό έφυγαν και τη θέση τους πήρε η χαλαρή ραπτική και τα μινιμαλιστικά κομμάτια σε ουδέτερους τόνους.

Τη δεύτερη μέρα του πρώτου ταξιδιού του ζευγαριού στην Ευρώπη μετά τους εορτασμούς του Platinum Jubilee, η Δούκισσα συνδύασε ένα αμάνικο πλεκτό τοπ με ζιβάγκο από την Anine Bing με ένα ψηλόμεσο μπεζ wide-leg παντελόνι από τον Brandon Maxwell, δημιουργίες δύο Αμερικανών σχεδιαστών. Η τελευταία πινελιά; Το χτένισμα που έγινε το signature στυλ της όταν μπήκε στο επίκεντρο του βασιλικού ενδιαφέροντος το 2018: ο ατημέλητος κότσος.



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr