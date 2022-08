MTV VMAs 2022: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Κλείσιμο

Tα MTV VMAs, η μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής επέστρεψε στους δέκτες μας, αναδεικνύοντας τα πιο λαμπερά ταλέντα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας για το 2022. Η Taylor Swift «σάρωσε» κερδίζοντας για τρίτη φορά το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς, με την ταίνια μικρού μήκος “All Too Well (Taylor’s Version)” . To 2015 είχει επικρατήσει στην ίδια κατηγορία με το «Bad Blood» (2015) και το 2019 με το «You Need to Calm Down». Στην δεκάλεπτη έκδοση της Taylor πρωταγωνίστηκαν η Sadie Sink και ο Dylan O’Brien. Η Nicki Minaj απέσπασε το βραβείο «Michael Jackson» Video Vanguard, ενώ οι Red Hot Chili Peppers κέρδισαν το Global Icon Award.