Bella Hadid: Με το απόλυτο καλοκαιρινό 90s λουκ

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Bella Hadid μάς βομβάρδισε με δύο back to back εμφανίσεις από τα 90s. Πρώτα την είδαμε με co-ord καλοκαιρινό σετ, από tie-dye τοπ και ποδηλατικό κολάν, στην εκδήλωση για το λανσάρισμα της συλλογής La Detresse της ετεροθαλούς αδερφής της, Alana Hadid, στη Νέα Υόρκη. Λίγες μέρες αργότερα, το τοπ μόντελ επέστρεψε στην αρχική μας στο Instagram μ’ ένα off duty λουκ για να ταξιδέψει με ιδιωτικό τζετ από την Ευρώπη στη Νέα Υόρκη.Μπορεί να λατρεύουμε τις εξτρίμ εμφανίσεις της, με τα cut-out φορέματα και τις εντυπωσιακές τουαλέτες, ωστόσο τα casual σύνολά της είναι αυτά που μας γεμίζουν ιδέες για τα καθημερινά μας look.