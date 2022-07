«Το όχι είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση»: Μια ψυχοθεραπεύτρια μοιράζεται όσα έμαθε μέχρι τα 43α γενέθλιά της

Κλείσιμο

Η ψυχοθεραπεύτρια Jenni Brennan κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα βιβλίο για το πένθος, βασισμένο σε εξομολογήσεις ασθενών της, με τίτλο «Confessions From the Couch: Finding Hope and Resilience in Grief – A Grief Journal and Guide After Loss». Με αφορμή τα 43α γενέθλια που γιόρτασε πρόσφατα, μοιράστηκε 44 από τα σημαντικότερα μαθήματα που της έχει δώσει η ζωή μέχρι σήμερα: «Ένα για κάθε χρόνο, συν ένα για καλή τύχη», όπως γράφει.