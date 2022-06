Η βασίλισσα Λετίσια αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το μαύρο φόρεμα είναι η πιο κομψή επιλογή

Κλείσιμο





Σε περίπτωση αβεβαιότητας, η βασίλισσα της Ισπανίας είναι ξεκάθαρη: δεν υπάρχει πιο κομψή επιλογή από ένα μαύρο φόρεμα. Το απέδειξε ξανά αυτή την εβδομάδα, στο δείπνο της συνόδου του ΝΑΤΟ, με ένα απλό, αλλά πολύ κομψό στυλ. Η Λετίσια δεν λάνσαρε κάτι καινούριο, αλλά επέστρεψε σε δύο από τα ωραιότερα κομμάτια της γκαρνταρόμπας της.Από τη μία, επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με σιλουέτα New Look, αμάνικο και με στρογγυλή λαιμόκοψη. Είχε ένα λεπτό ζωνάκι στη μέση και δύο φιόγκους στη φούστα: ένα κομμάτι από την ισπανική μάρκα 2nd Skin & Co που φόρεσε για πρώτη φορά στα Βραβεία Princess of Asturias 2021.