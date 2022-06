O Good Job Nicky αποκαλύπτει στο Marie Claire το είδωλό του και τι του αρέσει να συζητά με τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη

Ε

κτοξεύτηκε στο μουσικό στερέωμα μέσα σε κάτι παραπάνω από έναν χρόνο, εν μέσω καραντίνας, με χιλιάδες views σε κάθε βιντεοκλίπ και ένα κοινό που παραληρεί στις συναυλίες του. Στην πιο ωραία ηλικία στον κόσμο -κατά τη γράφουσα-, τα 27, γράφει μουσική, τραγουδά στα αγγλικά και ονειρεύεται μια καριέρα στο εξωτερικό. Μεγάλωσε με (και λατρεύει) την τριλογία του Νόλαν για τον Batman, έχει τουλάχιστον τρία μότο (το πιο αγαπημένο; «If you can’t get over the fear, do it scared») και αισθάνεται μεγάλη ευθύνη για όσους τον ακούν. Ένα καλοκαιρινό μεσημέρι με κολασμένη ζέστη, ο Good Job Nicky πρωταγωνιστεί στην οθόνη του κινητού μου, με τα μπλε μαλλιά του να φέρνουν κάτι από θαλασσινή αύρα στην κουβέντα μας. Είχα καιρό να μιλήσω με έναν άνθρωπο που γελάει τόσο αβίαστα και χαμογελάει τόσο πολύ. Διαβάστε τη συνέντευξη στο marieclaire.gr