Μαντήλι στα μαλλιά: Οι πιο stylish τρόποι να το φορέσετε φέτος το καλοκαίρι

Είναι ευέλικτο, διαχρονικό και κομψό. Το μαντήλι είναι το αξεσουάρ που μπορεί να αναβαθμίσει στη στιγμή ακόμα και το πιο απλό look, κάνοντάς το πιο ενδιαφέρον και ιδιαίτερο. Μπορεί να τυλιχθεί γύρω από τον λαιμό, να φορεθεί σαν top και σαν ζώνη ή απλά να δεθεί σε μία τσάντα. Σύμφωνα όμως με τα πιο stylish κορίτσια στο instagram, αυτή τη σεζόν, ο πιο stylish τρόπος να ενσωματώσετε το μαντήλι στην εμφάνισή σας είναι να φορεθεί στα μαλλιά.Εκτός του ότι θα δώσει μία ρετρό πινελιά στα καλοκαιρινά looks, ένα μαντήλι μπορεί να προστατεύσει από τον ήλιο (σίγουρα όχι όσο ένα καπέλο), αλλά και να σας σώσει εκείνες τις μέρες που τα μαλλιά σας δεν συνεργάζονται και πετάνε προς κάθε κατεύθυνση.Στην αγορά θα βρείτε τεράστια ποικιλία σε υφάσματα και prints, ώστε να επιλέξετε εκείνα που ταιριάζουν στη δική σας αισθητική και στιλ. Δείτε παρακάτω πώς επέλεξαν να το φορέσουν διάφορα it girls στο instagram και πάρτε έμπνευση!