Met Gala 2022: Τα 15 πιο εντυπωσιακά beauty looks στο κόκκινο χαλί

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ημεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή “γιορτή” της μόδας επέστρεψε δυναμικά μετά από δύο χρόνια πανδημίας, που έφεραν δυσκολίες στη διοργάνωση. Το Met Gala πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, έχοντας φέτος ως θέμα του το “Gilded Glamour & White Tie”.Συνεχίζοντας να τιμά την έκθεση που παρουσιάζεται στο μουσείο “In America: An Anthology of Fashion”, φέτος το θέμα αφορούσε στη Χρυσή Εποχή των Ηνωμένων Πολιτειών, που εκτεινόταν περίπου από το 1870 έως το 1900, μια εποχή ταχείας οικονομικής ανάπτυξης.Μεταφράζοντας ο κάθε ένας σύμφωνα με το δικό του στιλ, οι σταρ που παρευρέθηκαν στο gala έκαναν ιδιαίτερες και άκρως εντυπωσιακές εμφανίσεις, τόσο στιλιστικά, όσο και με τις επιλογές τους στο μακιγιάζ και τα χτενίσματα.Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα πιο ωραία beauty looks που είδαμε στο κόκκινο χαλί και τις λεπτομέρειες που μας έκαναν να τα ξεχωρίσουμε.