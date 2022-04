Στο Marie Claire Μαΐου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ

Marie Claire ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες!









Στο Marie Claire Μαΐου που κυκλοφορεί, στο εξώφυλλο η Andie MacDowell, μια σταρ που χάραξε το δρόμο της με τους δικούς της όρους, πιο λαμπερή από ποτέ στα 64 της χρόνια,μιλάει για τη συνεργασία της με την κόρη της, την ταλαιπωρημένη από διπολική διαταραχή μητέρα της, την καριέρα, τον έρωτα και την ηλικία της. Μια γυναίκα φωτεινός σηματοδότης για το πώς είναι να μεγαλώνεις χωρίς να αρνείσαι τη σεξουαλικότητά σου, αλλά αγκαλιάζοντας τη σοφία της ηλικίας σου.Αποχαιρετάμε την άνοιξη με μια έκρηξη χρωμάτωνΚλασικά και μοντέρνα αξεσουάρ αποκτούν ηλιοκαμένες αποχρώσειςΤα φλοράλ επιστρέφουν: τα μεγάλα έντονα λουλούδια κατέκλυσαν τις πασαρέλες τoυ 2022.Η μόδα παίρνει τους δρόμους που οδηγούν μακριά από την πόλη και ποντάρει στα ωραιότερα μίνι της σεζόν.Ρούχα που φλερτάρουν με την τέχνη και την πολυτέλεια, σχεδιασμένα για να εντυπωσιάζουν.Στρεφόμαστε για έμπνευση στην πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Morphes, που φέρνει πιο κοντά τη μόδα και το αρχαίο δράμα με αφορμή την Ελένη του Ευριπίδη.Κάθε μήνα στις σελίδες του περιοδικού φιλοξενούνται προσωπικότητες που λάμπουν στους τομείς τους.Η Ορσαλία Παρθένη, στο τιμόνι του οίκου Parthenis και πλέον πρόεδρος της νεοσύστατης Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών αποκαλύπτει τα σχέδιά της.Betsy BeersΗ κινητήριος δύναμη της εταιρίας παραγωγής Shondaland μιλάει για τις μεγάλες της επιτυχίες (Grey’s Anatomy, How to get away with Murder, Scandal, Inventing Anna), τo Bridgerton και το νέο της project με την Σόντα Ράιμς, ένα spinoff με κεντρική ηρωίδα τη βασίλισσα Charlotte.Η Άρτεμις Τσίτσικα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής-Ιατρικής Εφηβικής του ΕΚΠΑ, σκιαγραφεί τη γενιά Z.Όπως πάντα παρακολουθούμε όλες τις νέες τάσεις και τις εξελίξεις στον τομέα της ΟμορφιάςSkinimalism: Πώς και γιατί να επιλέξουμε μια μινιμαλιστική ρουτίνα περιποίησης.Ελληνικά ΝησιάΟ Χρύσανθος Πανάς μάς ταξιδεύει στο Αιγαίο με αφορμή ένα λεύκωμα, αλλά και στην αγαπημένη του Αθηναϊκή Ριβιέρα.