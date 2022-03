Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Σπάνια κοινή εμφάνιση με τον σύζυγό της - Δείτε τους μαζί

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΗSarah Jessica Parker έχει μείνει στην τηλεοπτική ιστορία ως μία από τις πιο καλοντυμένες γυναίκες. Μάλιστα, σχεδόν κάθε της εμφάνιση, είτε στον ρόλο που την καθιέρωσε, ως Carrie Bradshaw στο Sex and The City, είτε ως Sarah στις επίσημες εμφανίσεις της αποτελεί fashion statament.Πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε λίγο πριν τη θεατρική της πρεμιέρα στο Brodway και το θέατρο The Hudson για το έργο Plaza Suite, στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με τον σύζυγό της, Matthew Broderick.