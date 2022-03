Έκπληξη από το HBO: Ποια αγαπημένη σειρά συνεχίζει για δεύτερη σεζόν;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι φαν του “Sex and The City” περίμεναν όσο τίποτε άλλο την επιστροφή των αγαπημένων τους χαρακτήρων στην τηλεόραση. Και μπορεί η συνέχεια της αγαπημένης σειράς να στιγματίστηκε από μερικά δυσάρεστα γεγονότα (θάνατος Wille Garson, υπόθεση παρενοχλήσεων από τον Chris Noth), αυτό δεν φάνηκε να πτοεί τους θαυμαστές της, οι οποίοι καθηλώθηκαν στις οθόνες τους, όπως φάνηκε από τα νούμερα τηλεθέασης του σίριαλ και, πλέον, ανυπομονούν για την δεύτερη σεζόν του And Just Like That.