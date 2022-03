Ο θρίαμβος του Robert Pattinson στη σπουδαία ταινία του Matt Reeves, The Batman

Λ





ίγα χρόνια πριν, όταν ανακοινώθηκε το απίστευτο (;) νέο ότι ο Matt Reeves*, εμπιστεύτηκε τον Robert Pattinson για το ρόλο του Batman, υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι στον πλανήτη που μάζευαν υπογραφές για να μην συμβεί αυτή η συνεργασία. Ο χλωμός Άγγλος ηθοποιός με τη σκιά του ερωτευμένου βρυκόλακα στο Twilight (2008) πίσω από τον ώμο του, παρόλο που έδωσε αξιοθαύμαστες ερμηνείες σε δεκάδες ρόλους έκτοτε (δείτε τον χαρακτηριστικά στις ταινίες Cosmopolis, Good Time, High Life, The King, The Lighthouse, Tenet, The Devil All the time), παρέμενε στο μυαλό πολλών ένα όμορφο αγόρι ιδανικό για τα διαφημιστικά σποτ του Dior ( μικρά αριστουργήματα , εντωμεταξύ). Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr