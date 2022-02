Μόλις εντοπίσαμε την προσιτή εκδοχή του λατρεμένου Dior newspaper φορέματος της Κάρι Μπράντσο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δυστυχώς, δεν έχουν όλα τα σύνολα την ευκαιρία να μείνουν χαραγμένα στη μνήμη μας, ωστόσο μπορούμε να παραδεχτούμε ομόφωνα πως τα look του Sex and the City δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Στην προκειμένη; Θυμόμαστε το θρυλικό Dior newspaper φόρεμα που φόρεσε η Carrie Bradshaw στο επεισόδιο 17 της τρίτης σεζόν, στην προσπάθειά της να απολογηθεί στη Natasha για τη μυστική σχέση που διατηρούσε με τον τότε σύζυγό της, Mr. Big.