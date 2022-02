Η Μπίλι Άιλις διέκοψε συναυλία της - Η συγκινητική χειρονομία με την οποία έσωσε τη ζωή θαυμάστριάς της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια συναυλία της Μπίλι Άιλις στην Ατλάντα, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Happier Than Ever, The World Tour», έγινε viral για έναν ιδιαίτερα συγκινητικό λόγο. Η 20χρονη τραγουδίστρια τη διέκοψε απότομα όταν παρατήρησε μια από τις θαυμάστριές της, στο κοινό, να δυσκολεύεται να αναπνεύσει.