Ο «Στιβ» του «And Just Like That» έχει προβλήματα ακοής και στην αληθινή ζωή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όταν οι δημιουργοί του «And just like that» προσέγγισαν τον David Eigenberg για να υποδυθεί τον «Steve» και στο reboot του «Sex and the city», εκείνος τους ξεκαθάρισε ότι πλέον φοράει ακουστικά βαρηκοΐας. Όμως αυτή η πληροφορία όχι μόνο δεν τους αποθάρρυνε αλλά τους έδωσε και έμπνευση για την ιστορία του χαρακτήρα του, όπως έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια.