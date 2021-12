Γιώργος Καπουτζίδης, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Γιάννης Σπαλιάρας: Ποζάρουν με γατάκια για φιλοζωικό ημερολόγιο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ήρθε η στιγμή να ξεφορτωθούμε διά παντός το στερεότυπο της crazy cat lady: Δεν ξέρουμε αν είναι «crazy» μια «cat lady», σίγουρα όμως το πάθος για τις γάτες δεν είναι μόνο γένους θηλυκού. Και για του λόγου το αληθές, το SCARS – Second Chance Animal Rescue Society, Greece συγκέντρωσε επώνυμους γατομπαμπάδες σε μία φωτογράφιση για το πρώτο ημερολόγιο του φιλοζωικού σωματείου με θέμα «Real Men Are Kind To Animals» (Οι αληθινοί άντρες είναι καλοί με τα ζώα).