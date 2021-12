Πώς αντέδρασε η σύζυγός του Κρις Νοθ στις καταγγελίες που τον βαραίνουν;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι fan του “Sex and The City” και του “And Just Like That”, αλλά και όλο το Hollywood, συγκλονίστηκαν όταν πριν λίγες ημέρες ήρθαν στο φως κατηγορίες για τον Chris Noth, ο οποίος έγινε γνωστός από τον ρόλο του ως “Mr. Big” στις δύο παραπάνω σειρές. Μετά τις δύο γυναίκες που αποκάλυψαν πως είχαν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από τον ηθοποιό, άλλη μία τον κατηγόρησε ξεκάθαρα για βιασμό.