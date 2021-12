Δείτε τον γιο της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Μεγάλωσε εκπληκτικά - Οικογενειακή εμφάνιση στην πρεμιέρα του «And just like that»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ξεκάθαρα, για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ η «Κάρι Μπράντσο» δεν είναι, απλά, ένας χαρακτήρας, αλλά η ηρωίδα με την οποία η ηθοποιός συνδέθηκε διά βίου. Το λιγότερο λοιπόν που θα μπορούσε να κάνει για να την τιμήσει ήταν να ντυθεί, στην πρεμιέρα του «And just like that», του reboot του «Sex and the city», σύμφωνα με το στυλ της.