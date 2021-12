Throwback στη μόδα: Το slip dress που μπορεί να φορεθεί παντού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι τάσεις θέλουν τη μόδα πιο πράσινη από ποτέ. Από κοστούμια στο χαρακτηριστικό bottega green μέχρι παλτό σε απόχρωση φασκόμηλου, το χρώμα της φύσης επικρατεί παντού. Κι ενώ υπάρχουν πολλά πρόσφατα παραδείγματα του πως να ενσωματώσεις το πράσινο χρώμα στην καθημερινότητα και τις εμφανίσεις σου, το one shoulder φόρεμα τής Angela Bassett από την πρεμιέρα της ταινίας “How Stella got her groove back” του 1992, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των must – repeat throwbacks.