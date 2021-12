«And Just Like That…»: Νέο trailer μάς βάζει στην ατμόσφαιρα της πολυαναμενόμενης σειράς

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Καθώς μετράμε αντίστροφα για την πρεμιέρα του reboot του «Sex and the city», «And Just Like That…», ένα νέο trailer μάς βάζει στην ατμόσφαιρα της πολυαναμενόμενης σειράς του HBO Max περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει.