Το νέο κούρεμα της Gigi Hadid θα σας κάνει να κλείσετε ραντεβού στο κομμωτήριο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αυτή η εβδομάδα είναι χωρίς αμφιβολία η εβδομάδα των αλλαγών στα μαλλιά των σταρ του Χόλιγουντ. Μετά την Jessica Alba που έκανε καρέ, την Kaia Gerber που υιοθέτησε την απόλυτη τάση της σεζόν στα κουρέματα (aka το shag), τώρα ήρθε η σειρά της Gigi να εμφανιστεί με νέο look. Το μοντέλο επέλεξε να κάνει κι εκείνη αφέλειες, σε διαφορετικό στιλ όμως από αυτό της Kaia, αφού διατήρησε το μακρύ μήκος των μαλλιών της χωρίς φιλάρισμα και επέλεξε το straight across στιλ με ίσιες, μακριές αφέλειες.Σε συνδυασμό με το ζεστό καστανοκόκκινο χρώμα των μαλλιών της, οι αφέλειες έκαναν το look της πολύ εντυπωσιακό και το τέλειο “αξεσουάρ” για κάθε χειμερινή εμφάνιση.