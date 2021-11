Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ως κακιά μάγισσα - Δείτε εικόνες από το sequel της ταινίας Hocus Pocus

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όχι σε ένα, αλλά σε δύο sequel θα πρωταγωνιστήσει η Sarah Jessica Parker, αφού πέρα από τη σειρά And Just Like That (τη συνέχεια του Sex and the City) θα τη δούμε και στο Hocus Pocus 2.H πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 1993 και η νέα εξελίσσεται 3ο χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει οι τρεις μάγισσες κατά λάθος προσγειώνονται στο σήμερα και αναζητούν εκδίκηση, ενώ είναι πάντα πεινασμένες για παιδιά.