Η Βίκυ Καγιά φόρεσε την πιο ωραία απόχρωση κραγιόν και εμείς βρήκαμε 8 παρόμοιες για να την δοκιμάσετε

Οχειμώνας έχει ξεκινήσει, η εορταστική σεζόν πλησιάζει και όλο αυτό στο νου μας μεταφράζεται ως εξής: ήρθε η στιγμή να φορέσουμε ξανά τα αγαπημένα μας vampy, σκούρα μπορντό και berry κραγιόν. Η Βίκυ Καγιά πάντως δείχνει να συμφωνεί μαζί μας, αφού είπε ναι σε μία τέτοια απόχρωση κραγιόν για την Κυριακάτικη εμφάνισή της στο Dancing With The Stars.Η ίδια το συνδύασε με ένα smokey eye μακιγιάζ σε καφέ αποχρώσεις, wavy look στα μαλλιά και ολοκλήρωσε την εμφάνιση της με ένα εντυπωσιακό, μίνι ασημί φόρεμα Maria Konidi και ψηλοτάκουνα πέδιλα Gianvito Rossi.