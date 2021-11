Φωτογραφίες ενισχύουν τη φήμη ότι η Μιράντα Χομπς επιστρέφει στο «And just like that» ως queer

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι φήμες που θέλουν τη Μιράντα Χομπς να παρουσιάζεται ως queer χαρακτήρας από τη Σινθια Νίξον, που την υποδύεται, στο reboot του «Sex and the city», «And Just Like That», φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα δείχνουν την 55χρονη ηθοποιό ντυμένη με τζιν παντελόνι και καρό πουκάμισο να συνομιλεί με τη Σάρα Ραμίρεζ. Στην πραγματική της ζωή η Νίξον είναι παντρεμένη με γυναίκα και έχει υπερασπιστεί ανοιχτά τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας.