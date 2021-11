«And Just Like That»: Κυκλοφόρησε το teaser trailer

Έ





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

χουν γραφτεί πολλές γραμμές για το πολυαναμενόμενο reboot του Sex And The City, με τίτλο And Just Like That , αλλά φαίνεται πως δεν είναι αρκετές. Το HBO Max έδωσε στη δημοσιότητα το trailer, σύμφωνα με το οποίο η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου με δυο επεισόδια. Δείτε περισσόετρα και το teaser trailer στο marieclaire.gr