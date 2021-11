Δείτε τον Τομ Χάρντι σε κοσμικές εκδηλώσεις με τους αγαπημένους του σκύλους - Γιατί δεν τούς αποχωρίζεται ποτέ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Τομ Χάρντι ήταν 17 όταν απέκτησε τον πρώτο του σκύλο. Από τότε και μέχρι σήμερα, στα 43 χρόνια του, ο γοητευτικός ηθοποιός είναι αχώριστος με τα τετράποδα, που παίρνει μαζί του ακόμα και σε λαμπερές εκδηλώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος το φθινόπωρο, στην προβολή της νέας του ταινίας «Venom: Let There Be Carnage» έδωσε το «παρών» μαζί με το μπουλντόγκ του, τον Blue. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Κάποιοι συνοδεύονται από τον σύντροφό τους, άλλοι από τα παιδιά τους, ενώ ο Χάρντι επιλέγει πάντα την παρέα του πιο πιστού του φίλου.