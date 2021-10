Έχετε αφέλειες; Αυτό είναι το προϊόν που θα κάνει την καθημερινότητα σας πιο εύκολη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι αφέλειες είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν στα κουρέματα, ειδικά οι curtain που είναι πιο μακριές και πλαισιώνουν το πρόσωπο. Είναι stylish, σέξι και μπορούν να κάνουν ακόμα και το πιο απλό outfit να δείξει λίγο πιο ενδιαφέρον και cool.Μακριές, κοντές, curtain, σε σγουρά ή ίσια μαλλιά, οι αφέλειες ταιριάζουν σε όλες τις γυναίκες, αρκεί να βρεθεί το κατάλληλο στιλ και να γίνει σωστά το κούρεμα (με λίγα λόγια do not try this at home).Παρόλα αυτά, μπορούν να γίνουν και άκρως εκνευριστικές εκείνες τις μέρες που δεν “στρώνουν” με τίποτα ή λαδώνουν λίγες ώρες μετά το λούσιμο.