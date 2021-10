Άλλη μία εκθαμβωτική εμφάνιση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ως Κάρι Μπράντσο (φωτογραφία)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα outfits της Sarah Jessica Parker στα γυρίσματα της spin off σειράς “And Just Like That” έχουν ήδη εντυπωσιάσει. Από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν κατά καιρούς φαίνεται πως, παρά τις αλλαγές που αναμένεται να υπάρξουν στη ζωή των χαρακτήρων έπειτα από 10 χρόνια, το στυλ και τα fashion statement σύνολα των πρωταγωνιστών παραμένουν ίδια.