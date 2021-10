Πρίγκιπας Γουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Κοιτάζονται στοργικά και αγκαλιάζονται δημοσίως για πρώτη φορά (φωτογραφίες)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Love is in the air για τον Δούκα και τη Δούκισσα του Cambridge, οι οποίοι προχώρησαν σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό τους στο Twitter λιγάκι ασυνήθιστη για τα δικά τους δεδομένα.